HABER

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde eskiden köy statüsünde olan Tekke Mahallesi'nde oturan 5 kardeş, kıraç olan toprakların ormana dönüşmesine büyük katkı sağladı. 1958'den 1980'li yılların sonuna kadar Orman İşletme Müdürlüğü'nün ağaç seferberliği çalışmalarında işçi olarak çalışan kardeşler, sırtlarında, tepeliklere fidan taşıyıp dikti, suladı, çapasını yaptı.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi 

İsmail AKKAYA- Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde eskiden köy statüsünde olan Tekke Mahallesi'nde oturan 5 kardeş, kıraç olan toprakların ormana dönüşmesine büyük katkı sağladı. 1958'den 1980'li yılların sonuna kadar Orman İşletme Müdürlüğü'nün ağaç seferberliği çalışmalarında işçi olarak çalışan kardeşler, sırtlarında, tepeliklere fidan taşıyıp dikti, suladı, çapasını yaptı. Fidanların ağaç olduğu bölgede yaşlılık dönemlerini yemyeşil ormanın içinde geçiren kardeşlerden Ramazan Karakoyun, ''O zaman araba ve at yoktu. Eşekle ve sırtımızda yürüyerek tepeliklere fidanları çıkartıp, dikip, yetiştirdik'' dedi.
​Orman İşletme Müdürlüğü, 1958 yılından önce kıraç topraklara sahip olan Akşehir ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Tekke Mahallesi ve çevre köylerde ağaçlandırma seferberliği başlattı. O köylerde oturanlar da seferberliğe katıldı. Karakoyun ailesinin en büyük oğlu Ramazan Karakoyun (92) da o dönem ağaçlandırma seferberliğine gönüllü başladı. Ardından İşletme Müdürlüğü'nde ücretli işçi olarak devam etti. Kardeşleri Şükrü (85), Mevlüt (84), Halil (82) ve Ali Karakoyun da (80) ağaçlandırma seferberliğinde işçi olarak çalıştı. Diğer işçilerle birlikte o dönemin şartlarında sırtlarında ve eşeklerle tepeliklere fidan çıkaran Karakoyun kardeşler, ağaçların gelişip, büyümesinde de görev aldı. Sadece Tekke köyünde değil, diğer çevre köylerinde de ağaçlandırılmasında emeği geçen Karakoyun kardeşler şu an yaşlılıklarını, kıraç topraklardan kurtardıkları yemyeşil doğanın ortasında geçiriyor. Kardeşlerden Ali Karakoyun ise yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle evinden fazla dışarı çıkamıyor.
'KIRAÇTI, HİÇ AĞAÇ YOKTU'
Köylerindeki ağaçlandırma çalışmalarının 1958 yılında başladığını belirten Ramazan Karakoyun, 26 yıl boyunca Orman İşletme Müdürlüğünde görev aldığını belirtti. Sırtlarında ve eşekle tepeliklere fidan çıkardıklarını belirten Karakoyun, ''O zaman araba ve at yoktu. Eşekle ve sırtımızda yürüyerek tepeliklere fidanları çıkartıp, dikip, yetiştirdik. 26 yıl boyunca çalıştım. Meşe, çam ve sedir ağaçları yetiştirdik. Köyümüzde ve çevresinde halen ağaç dikimleri devam ediyor, tabi bir taraftan da seyretmek için kesiyorlar'' dedi.
Diğer işçilerin çadırlarda kaldıklarını ifade eden Karakoyun, ''Bizim ev köyde ve yakın olduğu için kardeşlerimle yürüyerek gelir, evde kalır ve sabah tekrar tepeliklere çıkıp, ağaç diker ve bakımını yapardık. Diğer işçiler çadırda kalıyorlardı. Su yoktu, buradan bidonlarla su çıkartırdık. Çok zor şartlarda çalıştık'' diye konuştu.
Şükrü Karakoyun da fidanları dikip, büyüyüp gelişmesine kadar her işleminde çalıştıklarını ifade ederek, ''Dikip yapıyorduk, suluyorduk, çapasını yapıyorduk. O zamanlar kıraçtı, hiçbir ağaç yoktu. Şimdi hepsi büyüdü, yemyeşil oldu'' şeklinde konuştu.
1980'li yıllara kadar ağaçlandırma çalışmalarında görev yaptığını belirten Mevlüt Karakoyun ise, ''1980'li yıllara adar çalıştık. Ekiplerin posta çavuşluğunu yapıyordum. Yeri geldi 100-150 kişi çalıştık. O zaman burası kıraçtı, şimdi orman oldu. Ama şimdi kesiyorlar, odun yapıyorlar. Bazıları tabi ağaç yaşlandığı için çürüdüğü için kesiyorlar'' ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi 5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi 5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi 5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!
Maaş haczi nedeniyle engelli oğluna bakmakta zorlanıyorMaaş haczi nedeniyle engelli oğluna bakmakta zorlanıyor
Yılanın sokması sonucu ölümden dönen çiftçi, yaşadığı dehşeti anlattıYılanın sokması sonucu ölümden dönen çiftçi, yaşadığı dehşeti anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

Bebeğinin ağzını görünce şoke oldu: Rüyamda görmüştüm!

Bebeğinin ağzını gören anne şoke oldu!

Antalya'nın Maldivleri olarak biliniyor! Suluada'da kirlilik tehlikesi

Antalya'nın Maldivleri alarm veriyor

Karlov suikastı soruşturmasında biri eski 6 TRT çalışanına gözaltı

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Ahırı imalathaneye çevirmişler! 5 bin 400...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.