5 kardeşin cenaze töreninde dikkat çeken anlar! İmam o soruları soramadı

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Türkiye’yi ağlatan feci olay sonrası ekonomik sorunlar bir kez daha herkesin önüne acı bir tablo olarak geldi.

5 çocuğun öldüğü yangın faciasını köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da cenaze namazı ile ilgili dikkat çeken bir detayı paylaştı. Cenaze namazını kıldıran imamın her zaman sorduğu soruları soramadığı ortaya çıktı. İmamın tavrı takdirle karşılansa da asıl sorulması gereken soruların henüz sorulamadığı da acı bir gerçek olarak Türkiye’nin gündeminde durmaya devam etti.

Hakan “Haklarınızı helal edip bizi bağışlar mısınız çocuklar" diyerek cenaze törenindeki o ayrıntıyı şu şekilde yazdı:

"İzmir Selçuk'ta korkunç bir sosyal ihmalin kurbanı olan beş çocuğun cenaze namazı kılınıyor.

Musalla taşında minnacık beş tabut var.

ARAS BULUT bir yaşında.

MASAL IŞIK iki yaşında.

ASLAN MİRAÇ üç yaşında.

FUNDA PERİ dört yaşında.

FADİME NEFES beş yaşında.

İmam, 'Nasıl bilirdiniz' diye sorsa...

Henüz dünyayı bilemeden can vermiş bu beş çocuğu, cemaat nereden bilecek?

İmam, 'Haklarınızı helal eder misiniz' diye sorsa...

Bu beş masum çocuğa kimin ne hakkı geçmiş olabilir ki helal edecekler?

Durumu fark eden imam, çok doğru bir iş yapmış:

'Nasıl bilirdiniz' ve 'Haklarınızı helal eder misiniz' sorularını sormamış.

Keşke imam, o beş minik tabuta dönüp şu iki şeyi söyleseydi:

Biz sizi şöyle biliyoruz çocuklar: Melek olarak geldiniz melek olarak gidiyorsunuz.

Asıl siz haklarınızı helal edip bizi bağışlar mısınız çocuklar."