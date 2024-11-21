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  4. 5 kardeşin öldüğü yangına ait rapor çıktı, yaşananlar raporda tek tek anlatıldı... Elektrikli soba devrilip, halı ve laminantları tutuşturmuş!

5 kardeşin öldüğü yangına ait rapor çıktı, yaşananlar raporda tek tek anlatıldı... Elektrikli soba devrilip, halı ve laminantları tutuşturmuş!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.11.2024 09:40
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İzmir'de 11 Kasım'da çıkan yangında, beş kardeş feci şekilde can verdi. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 1 ile 5 yaşları arasındaki çocuklar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen, 3 çocuk zehirlenerek yaşamını yitirirken, 2 çocuk da hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından yapılan inceleme sonucu itfaiye raporu ortaya çıktı. Beş kardeşin yanarak öldüğü evde yangının nasıl çıktığı belirlendi. İşte o rapor...

5 kardeşin öldüğü yangına ait rapor çıktı, yaşananlar raporda tek tek anlatıldı... Elektrikli soba devrilip, halı ve laminantları tutuşturmuş!

11 Kasım günü saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde Melisa Akcan tek katlı evinde beş çocuğu ile oturuyor ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlıyordu. Akcan, olayın yaşandığı akşam hurda toplamaya gitti ve çocuklar yalnız kaldı. Çünkü eşi Hakan Akcan da bir suçtan dolayı cezaevinde bulunmaktaydı.

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ELEKTRİKLİ SOBA DEVRİLİNCE...

Bir süre sonra evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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‘YAN YANA DEFNEDİLDİLER'

Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 çocuk da kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu tespit edildi.

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Çocuklarını kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kardeşin cenazeleri bir gün sonra Acarlar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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'ÖNCE HALI TUTUŞMUŞ"

Yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, uzatma kablosuyla prize takılı ve çalışır vaziyetteki elektrikli sobanın herhangi bir sebepten dolayı devrilip, yerdeki halıyı tutuşturduğu belirtildi. Alevlerin buradan da laminant parkeye sirayet etmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı kaydedildi.

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İtfaiye ekiplerinin saat 19.14'te çıkıp, 3 dakika sonra yangın noktasına vardığı, olay yerine gelindiğinde evin, alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldüğüne de raporda yer verildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir soba kardeş
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