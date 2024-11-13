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  4. 5 kardeşin ölümünde '4 bin lira' dramı! Acılı anne anlattı: "Önce 8 bin liraydı, düşürülünce çalışmak zorunda kaldım"

5 kardeşin ölümünde '4 bin lira' dramı! Acılı anne anlattı: "Önce 8 bin liraydı, düşürülünce çalışmak zorunda kaldım"

13.11.2024 16:28
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Devletten aldığı 4 bin liralık yardım çocuklarının geçimini sağlamaya yetmeyince çalışma zorunda kaldı. Yine bir gün çalışmak için evden çıktıktan sonra bir daha çocuklarını göremedi! İzmir'de meydana gelen yangında yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 kardeşin yaşamını yitirmesi Türkiye'yi kahretmişti. Olayla ilgili yeni ortaya çıkan 4 bin lira detayı ailenin dramını gözler önüne serdi.

5 kardeşin ölümünde '4 bin lira' dramı! Acılı anne anlattı: "Önce 8 bin liraydı, düşürülünce çalışmak zorunda kaldım"

Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1)... Onlar hayata gözlerini daha yeni açmıştı ki kahreden bir sonla hayata gözlerini yumdular. Pazartesi günü kaldıkları evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıkınca dumandan etkilenen 5 kardeşin yaşamını yitirmesi sonrası aileyle ilgili trajik detaylar ortaya çıktı.

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ACILI ANNE KONUŞTU

Annenin cenaze törenine katılmaması dikkat çekmişti. Sözcü muhabiri Gamze Elçi'ye konuşan anne Akcan, "Çok çaresiz olduğum ve para kazanmak zorunda olduğum için, çocuklarımın geçimini sağlamak için çocuklarımı yalnız bırakmak zorunda kaldım. Çünkü onlara yiyecek alabilmek için hurda topluyordum" dedi.

Bakanlığın kendisini ziyaret ettiğini belirten acılı anne, 110 bin lira gibi bir miktarı asla almadığını söyleyip "Ben böyle bir para almadım. Sadece çocuklarım için bana 8 bin lira para bağlanmıştı devlet tarafından. Ama bu para daha sonra 4 bin liraya düşürüldü. Bu 4 bin lirayla ailenin geçimini, çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamam mümkün değildi. O para yetmediği için çalışmak zorunda kaldım" dedi.

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"ÇOCUKLARIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR"

Anne Melisa Akcan, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada ise "Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" dedi.

Ayrıca Melisa Akcan'ın babasının emekli felsefe öğretmeni, kendisinin ise lise mezunu olduğu öğrenildi. Hakkında 'Hayvan hırsızlığı' ve 'Yaralama' gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Melisa Akcan ile 'Uyuşturucu kullanma', 'Yaralama', 'Hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 10 suç kaydı bulunan Hakan Akcan'ın ailelerin rızası olmadan evlendiği ileri sürüldü.

KARDEŞLERİN MEZARLARINA ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Öte yandan dün Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedilen kardeşlerin mezarlarına çok sayıda çelenk bırakıldığı, çiçek dikildiği görüldü.

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NE OLMUŞTU?

Selçuk ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, pazartesi günü yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıkmıştı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrilmiş, yangın çıkmıştı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla dolmuştu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kalmıştı. İçeride mahsur kalan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenilmişti.

KAPI KOLUNU ÇIKARIP GİTMİŞ

Çocuklarını sürekli evde bıraktığı tespit edilen annenin evden çıkarken kapı kolunu çıkarıp gittiği öğrenilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirilen ve fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Akcan'ın (27) tedavisi tamamlandı.

Hastaneden adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akcan, serbest bırakılmasının ardından anne ve babasının yanına yerleşti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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yangın İzmir kardeş
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