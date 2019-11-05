5 Kasım Amerikan Basınından Haberler

Washington Post, Amerika'nın eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç'in azil soruşturması kapsamında 11 Ekim'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu önünde verdiği ifadenin ayrıntılarını aktarıyor. İfadenin dökümünün dün açıklandığını yazan gazete, Yovanoviç'in, görevden uzaklaştırılmak için Başkan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin ve Ukraynalı yetkililerin yürüttüğü gölge kampanyanın hedefi olduğunu söylediğini kaydediyor. Habere göre Yovanoviç, ifadesinde, hala tehdit altında olduğunu hissettiğini ve Trump'ın misillemesine maruz kalmaktan korktuğunu dile getirdi. Yovanoviç'in ifadesinin dökümü, azil soruşturmasının girdiği yeni safhayla birlikte kilit tanıkların verdikleri ifadeler arasında kamuoyuna açıklananların ilki. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun eski danışmanı Michael McKinley'nin ifadesinin de açıklandığını yazan gazete, iki yetkilinin de kariyerini diplomasiye adamış Dışişleri Bakanlığı mensuplarının tabi tutulduğu muamelenin boyutlarını ve bir zamanlar akıllara getirmenin imkansız olduğu rezaletlerin nasıl yaşandığını gözler önüne serdiği yorumunda bulunuyor. Amerika'nın Avrupa Birliği Temsilcisi Gordon Sondland'ın Yovanoviç'e çok geç olmadan Twitter'a girip Trump'a sadık olduğuna ilişkin bir mesaj paylaşması tavsiyesinde bulunması, gazeteye göre bunun bir örneği.

New York Times ise ulusal çapta kamuoyu destek oranının düşüklüğüne rağmen Başkan Trump'ın seçimlerin en çekişmeli geçeceği öngörülen eyaletlerde popülaritesini koruduğunu yazıyor. New York Times ve Siena Üniversitesi'nin yaptığı son ortak ankete göre 2016'da az farkla kazandığı altı eyalette Trump'ın, Demokrat Parti'den rakibi olması olasılığı en yüksek aday olan Joe Biden'ın ortalama iki puan arkasında olduğu görülüyor. Trump, Elizabeth Warren'ın ise iki puan önünde yer alıyor. Ankete göre Bernie Sanders ise yarışı Trump'la başabaş götürüyor. Anket sonuçları, gazeteye göre Demokrat Parti yarışında atak yapan Warren'ın başkanlık seçimini kazanmasının önünde kritik engeller olduğunun bir göstergesi. Seçmenlerin küçük de olsa bir kesiminin kafasında Warren'ın ideolojisi, cinsiyeti ve beğenilirliği hakkında bazı soru işaretleri olması, Massachusetts Senatörü'nün adaylığını tehlikeye sokabilir. Öte yandan ulusal çaplı anketlere göre kamuoyu destek oranı yüzde 40'larda seyreden Trump, Amerikan seçim sisteminin Seçiciler Kurulu avantajını hala elinde bulunduruyor. Trump'ın 2016'da ulusal oylamayı iki puanla kaybetmesine rağmen en kritik eyaletler olan Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Florida, Arizona ve Kuzey Carolina'yı kazanarak başkan seçilmesi, bunun en açık kanıtı. Trump'ın 2020'de de aynı sonucu elde etmesini engellemek için gazeteye göre Demokratlar'ın bu altı kilit eyaletten en az üçünü kazanması gerekiyor.