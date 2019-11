5 Kasım Amerikan Basınından Haberler

New York Times ise ulusal çapta kamuoyu destek oranının düşüklüğüne rağmen Başkan Trump'ın seçimlerin en çekişmeli geçeceği öngörülen eyaletlerde popülaritesini koruduğunu yazıyor. New York Times ve Siena Üniversitesi'nin yaptığı son ortak ankete göre 2016'da az farkla kazandığı altı eyalette Trump'ın, Demokrat Parti'den rakibi olması olasılığı en yüksek aday olan Joe Biden'ın ortalama iki puan arkasında olduğu görülüyor. Trump, Elizabeth Warren'ın ise iki puan önünde yer alıyor. Ankete göre Bernie Sanders ise yarışı Trump'la başabaş götürüyor. Anket sonuçları, gazeteye göre Demokrat Parti yarışında atak yapan Warren'ın başkanlık seçimini kazanmasının önünde kritik engeller olduğunun bir göstergesi. Seçmenlerin küçük de olsa bir kesiminin kafasında Warren'ın ideolojisi, cinsiyeti ve beğenilirliği hakkında bazı soru işaretleri olması, Massachusetts Senatörü'nün adaylığını tehlikeye sokabilir. Öte yandan ulusal çaplı anketlere göre kamuoyu destek oranı yüzde 40'larda seyreden Trump, Amerikan seçim sisteminin Seçiciler Kurulu avantajını hala elinde bulunduruyor. Trump'ın 2016'da ulusal oylamayı iki puanla kaybetmesine rağmen en kritik eyaletler olan Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Florida, Arizona ve Kuzey Carolina'yı kazanarak başkan seçilmesi, bunun en açık kanıtı. Trump'ın 2020'de de aynı sonucu elde etmesini engellemek için gazeteye göre Demokratlar'ın bu altı kilit eyaletten en az üçünü kazanması gerekiyor.

Wall Street Journal ise Irak ve Lübnan'da on yıllar sonra düzenlenen en büyük protesto gösterilerinin her iki ülkede de nüfuz sahibi olan İran'ı hedef aldığını yazıyor. Habere göre geçtiğimiz hafta sonu Kerbela'daki İran Konsolosluğu'nu molotof kokteylleriyle ateşe veren protestocuları dağıtmak için güvenlik güçlerinin açtığı uyarı ateşi sonucu üç kişi hayatını kaybetti. İran, son on yıldır Ortadoğu'daki konumunu pekiştirmek için bölgede istikrarsızlığa yol açıyor. Protestocular, bir yandan devlet şiddeti ve kötü yönetim nedeniyle kendi ülkelerindeki iktidarı suçlarken diğer yandan IŞİD'in desteklediği paramiliter grupların siyasi nüfuz elde etmesinden Tahran'ı ve bölgesel müttefiklerini sorumlu tutuyor. Bağdat'daki protestolarda ”Defol İran” sloganları atılırken göstericiler, Irak'ta varlığı birçok yerde hissedilen İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğraflarına ayakkabı fırlattı. Öte yandan Lübnan'da Başbakan Saad Hariri'nin geçen hafta istifa etmesine rağmen haftasonunda yine çok sayıda gösterici sokakları doldurdu. Gazete, Irak'ta olduğu gibi Lübnan'da da İran karşıtı hislerin protestoları körüklediğini kaydediyor. Çok sayıda Lübnanlı, ülkede kamu hizmetlerinin işlevini neredeyse yitirmesinden, ekonominin kötü olmasından ve yolsuzluklardan, kendilerini İran'a borçlu hisseden siyasi liderleri sorumlu tutuyor.