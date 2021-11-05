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  4. 5 Kasım Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

5 Kasım Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

05.11.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor. Peki 5 Kasım Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

5 Kasım Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekiliş Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden ilgililer için canlı yayınlanıyor. Peki 5 Kasım Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

5 Kasım 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor ve kısa süre içinde belli olan sonuçlar Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinde yer alıyor. On Numara çekilişini MP TV üzerinden canlı izlemek için, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız.

5 Kasım Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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