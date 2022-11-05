5 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Kasım 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya iliş sorgulama yapıyor. Bazı vatandaşlar internette deprem mi oldu sorgulaması yaparken bazı kişiler de ise son dakika deprem araması yapıyor. İşte 5 Kasım 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

5 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.05 07:16:55 35.9015 30.9602 8.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.05 06:54:23 39.5268 23.3728 7.0 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.11.05 05:36:28 37.2767 36.2093 7.8 -.- 2.0 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.11.05 05:29:30 40.6163 36.7408 3.9 -.- 2.7 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.05 05:19:51 38.5625 44.7503 19.3 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.11.05 05:12:31 38.3770 27.2055 10.6 -.- 1.0 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 04:52:12 38.3495 27.2123 2.3 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 04:26:41 38.3602 27.1840 11.9 -.- 1.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 04:15:50 39.8712 25.4445 12.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.05 04:03:41 38.4995 30.4482 22.2 -.- 1.2 -.- TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.11.05 03:18:29 39.8850 25.4517 5.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.05 03:16:54 40.7493 42.7877 5.0 -.- 1.9 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.11.05 02:45:43 38.3405 27.1895 11.4 -.- 1.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.05 02:26:25 39.2538 27.7503 9.3 -.- 1.5 -.- CEVIRCEK-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.05 02:22:50 39.2343 27.7568 8.5 -.- 2.7 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.05 02:10:44 39.2157 27.7665 8.6 -.- 2.0 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.05 02:08:07 37.7145 29.1965 12.2 -.- 1.9 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel

2022.11.05 01:45:39 38.3537 27.1968 17.1 -.- 1.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 01:32:10 39.1648 27.7323 11.8 -.- 2.0 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.11.05 01:02:03 38.3355 27.2042 4.4 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 01:00:28 38.3292 27.2215 5.4 -.- 1.6 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 00:41:04 39.9653 23.5925 15.3 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.11.05 00:31:29 35.4222 23.5925 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



