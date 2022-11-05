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  4. 5 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Kasım 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

5 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Kasım 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

05.11.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları geçtiğimiz gün İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleşen 4.9 şiddetindeki korkutan deprem sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi ise son depremler listesini anbean yeniliyor. Gerçekleşen sarsıntıların saati, konumu ve büyüklüğü gibi ayrıntılara yer veriliyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 5 Kasım 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

5 Kasım deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Kasım 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya iliş sorgulama yapıyor. Bazı vatandaşlar internette deprem mi oldu sorgulaması yaparken bazı kişiler de ise son dakika deprem araması yapıyor. İşte 5 Kasım 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

5 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.05 07:16:55 35.9015 30.9602 8.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.05 06:54:23 39.5268 23.3728 7.0 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.11.05 05:36:28 37.2767 36.2093 7.8 -.- 2.0 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.05 05:29:30 40.6163 36.7408 3.9 -.- 2.7 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.11.05 05:19:51 38.5625 44.7503 19.3 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.11.05 05:12:31 38.3770 27.2055 10.6 -.- 1.0 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.05 04:52:12 38.3495 27.2123 2.3 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.05 04:26:41 38.3602 27.1840 11.9 -.- 1.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.05 04:15:50 39.8712 25.4445 12.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.05 04:03:41 38.4995 30.4482 22.2 -.- 1.2 -.- TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.11.05 03:18:29 39.8850 25.4517 5.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.05 03:16:54 40.7493 42.7877 5.0 -.- 1.9 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.11.05 02:45:43 38.3405 27.1895 11.4 -.- 1.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.05 02:26:25 39.2538 27.7503 9.3 -.- 1.5 -.- CEVIRCEK-SOMA (MANISA) İlksel
2022.11.05 02:22:50 39.2343 27.7568 8.5 -.- 2.7 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2022.11.05 02:10:44 39.2157 27.7665 8.6 -.- 2.0 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
2022.11.05 02:08:07 37.7145 29.1965 12.2 -.- 1.9 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2022.11.05 01:45:39 38.3537 27.1968 17.1 -.- 1.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.05 01:32:10 39.1648 27.7323 11.8 -.- 2.0 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.11.05 01:02:03 38.3355 27.2042 4.4 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.05 01:00:28 38.3292 27.2215 5.4 -.- 1.6 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.05 00:41:04 39.9653 23.5925 15.3 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.11.05 00:31:29 35.4222 23.5925 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler


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