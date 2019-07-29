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5. katın terasından aşağı atlayan genç kız ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 09:06 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 5 katlı binan teras katından aşağı atlayan 17 yaşında genç kız ağır yaralandı.Olay, İsaklı Mahallesi Molla Osman Sokak’ta meydana geldi.

5. katın terasından aşağı atlayan genç kız ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 5 katlı binan teras katından aşağı atlayan 17 yaşında genç kız ağır yaralandı.
Olay, İsaklı Mahallesi Molla Osman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayısına oturmaya giden 17 yaşındaki Ş.K. yeğeniyle birlikte hava almak için terasa çıktı. Ş.K., bir süre sonra da terastan aşağı atladı. Yeğeninin haber vermesi üzere olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç kız, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5. katın terasından aşağı atlayan genç kız ağır yaralandı

5. katın terasından aşağı atlayan genç kız ağır yaralandı

5. katın terasından aşağı atlayan genç kız ağır yaralandı

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