5 katlı apartmanda çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi

Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 14 kişi tedaviye alındı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 1’inci katında oturan Uğur Aydemire (29) ait evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında evde bulunan Uğur Aydemir ve ailesi, balkona çıkarak yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle Aydemir ailesini kurtardı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında oluşan yoğun duman tüm apartmanı sarınca, üst katlarda oturanlar dışarı çıkamadı. Balkona çıkarak yardım isteyenleri de itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı. 5’inci katta 2 yaşındaki çocuğuyla mahsur kalan Şeyda Karataş’ın yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişi, ‘Bebeğini atacak attırmıyorlar. Allah’ım sen yardım et’ dediği duyulurken, itfaiye ekiplerinin aileyi kurtarmasıyla rahat nefes alındı. Çevrede toplanan kalabalık itfaiyeyi alkışlayarak tebrik etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen Leyla K. (30), Ömer K. (5), Zeynep K.(2), Merve D. (25), Hasan A. (71), Emine A. (68), Kübra Nur Y. (21), Kıvanç A. (11), Nimet K. (91), Tijen K. (60), Yasemin A. (38), Güneş D. (41), Uğur A. (38), Berna K. K. (20) Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.