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5 katlı apartmanda çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 03:18 | Son Güncelleme

KAYMAKAM VEKİLİ KEÇELİ'DEN AÇIKLAMA Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, hastaneye gelerek dumandan etkilenen 14 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

5 katlı apartmanda çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi (2)

KAYMAKAM VEKİLİ KEÇELİ'DEN AÇIKLAMA
Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, hastaneye gelerek dumandan etkilenen 14 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yangının buzdolabından çıktığının değerlendirildiğini ifade eden Keçeli, "Dumandan etkilenen 14 vatandaşımız var. Sağlık durumları iyi. Bebeğimiz var. Onu belki kontrol amaçlı sevk etme ihtimali var annesiyle birlikte. Dumandan etkilenme. Başka bir yaralanma yok. Yangın tamamen söndürüldü. Yangın birinci kattaki evin içinde olan buzdolabından çıktığı değerlendiriliyor. Nihai kararı itfaiyemiz verecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

5 katlı apartmanda çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi (2)5 katlı apartmanda çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi (2)

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