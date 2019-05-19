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5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 01:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 5 katlı apartmanda buzdolabının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bütün apartmanı sardı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 5 katlı apartmanda buzdolabının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bütün apartmanı sardı. Olayda dumandan etkilenen 3’si çocuk 14 kişi Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Devrek İlçe Öğretmenevi’nin yanındaki beş katlı bir apartmanda yangın meydana geldi. Birinci katta ikamet eden Uğur A.’nın buzdolabının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın apartmanı sardı.
Apartmanı saran dumanlar sebebiyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekipleri, Devrek Belediyesi itfaiyesi ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.
Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışıldı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kalanların tamamı bulundukları yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. 3’si çocuk 14 yaralı ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangından etkilenen Leyla K. (30), Ömer K. (5), Zeynep (2), Merve D. (25), Hasan A. (71), Emine A. (68), Kübra Nur Y. (21), Kıvanç A. (11), Nimet K. (91), Tijen K. (60), Yasemin A. (38), Güneş D. (41), Uğur A. (38), Berna K. K. (20)’nin Devrek Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.
Öte yandan dumandan etkilenen sağlık ekipleri ve polis ekiplerine çevredeki vatandaşlar tarafından ayran verildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı

5 katlı apartmanda yangın: 3’ü çocuk 14 yaralı
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