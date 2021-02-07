HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu

5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu

07.02.2021 17:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak kent merkezinde 5 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı.

Zonguldak kent merkezinde 5 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Kadırga Caddesi’nde Yeşil Sokak’ta 5 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. Elektrik ısıtıcısından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının büyümeden söndürülmesi mahalleliye derin bir nefes aldırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
İmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecekİmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek
Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu: HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek

İmamoğlu duyurdu! Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek

Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti

Boğaz'da ilginç anlar! Gören bir daha baktı

Bakan Selçuk'tan YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrı

Bakan Selçuk'tan YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrı

Aydın-İzmir otoban gişelerinde cinayet gibi kaza kamerada

Cinayet gibi kaza kamerada

Baskında polisi şaşkına çeviren anlar! Böyle yakalandılar

Baskında polisi şaşkına çeviren anlar! Böyle yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.