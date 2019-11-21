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5 katlı apartmanın çatısında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 22:54 | Son Güncelleme

KONYA'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.  Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet Sokak'taki Akyıldız Siteleri'nde çıktı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet Sokak'taki Akyıldız Siteleri'nde çıktı. 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında alevleri gören site sakinleri durumu, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bina tedbir amaçlı tamamen boşaltılırken, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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