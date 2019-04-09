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5 katlı binada çıkan yangın korkuttu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 07:13 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da 5 katlı binadaki kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak’ta 5 katlı binanın en üst katındaki kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depodaki malzemeleri sardı ve içerisi yoğun dumanla kaplandı.

Bayrampaşa'da iş yeri yangını

İhbar üzerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, önce yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, daha sonra binada soğutma çalışması yaparak duman tahliyesi gerçekleştirdi.
Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Bayrampaşa yangın

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