HABER

5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 katlı bir binanın 3.

5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesi 3140 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktaki 5 katlı binanın 3. katında bulunan Melih T. İsimli vatandaşa ait evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Silopi’de okul önlerinde güvenlik uygulamasıSilopi’de okul önlerinde güvenlik uygulaması
TIR, alt geçitte sıkıştıTIR, alt geçitte sıkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.