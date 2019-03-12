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5 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 23:26 | Son Güncelleme

Hatay’da 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı.

Hatay’da 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sararken, biri bebek 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sararken, bina içindeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Elektrik panosunda başlayan yangın itfaiye tarafından yoğun müdahalenin ardından söndürülürken, binada mahsur kalan biri bebek 4 kişi ise yine itfaiye ekipleri tarafından itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Kurtarılan bebek Süleyman Eren Yaşar, Zeynep Sayar, Adnan Sayar ve Abdulaziz Kaço ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrası binada ise orta çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaymakam ve belediye başkanı hastaneye koştu
Kırıkhan İlçe Kaymakamı Zafer Karaahmetlioglu ve Kırıkhan İlçe Belediye Başkanı Ayhan Yavuz olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı daha sonra da, yangından etkilenenleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Kaymakam Zafer Karaahmetlioglu, “Kırıkhan ilçemizde bu gece Mimar Sinan Mahallemizde TOKİ mevkiinde küçük bir yangının ardından dumandan zehirlenme hadisesi yaşadık. Elektrik kablolarının birbirine değmesi sonucu şimdilik tahminiz bu ama yarın itfaiye ekiplerimizin çıkaracağı rapora göre konu açığa çıkacaktır. Apartman yaklaşık 20 daireden oluşmakla beraber dumanı gören apartman sakinlerimiz dışarı çıkmışlar, apartmanda kalan 2 erkek bir bayan bir bebek de itfaiye ekiplerimiz tarafından apartmandan kurtararak ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine getirilen vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi. Hastanede belediye başkanımızla beraber ziyaret ettik. Bebek için endişeleniyorduk, çok şükür bebekte de bir şey yok. Birde bir itfaiye erimiz kurtarma faaliyetinde dumandan etkilendi oda tedavi altında ona da geçmiş olsun diyoruz, görev alan polislerimize, itfaiye erlerimize ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Mağdur vatandaşlarımıza kalacak yer sağladık”
Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz ise, “Çok şükür can kaybımız yok. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlarımız için belediyemiz olarak Kırıkhan Öğretmen Evi ve ilçede bulunan bütün oteller de kalacak yer sağlanmıştır” dedi.

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