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5 katlı binanın bodrumundaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 21:38 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da 5 katlı bir binanın bodrumunda bulunan 3 tüpün patlamasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü.

Gaziosmanpaşa’da 5 katlı bir binanın bodrumunda bulunan 3 tüpün patlamasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Binadaki dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 4’ü dumandan etkilenen toplam 16 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Asalet Sokak’taki 5 katlı binanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında bulunan 3 tüpte patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Sokağa dökülen mahalleli durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri panik yaşayan çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise bodrum katta bulunan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri bodrumdaki yangına müdahale ederken, merdiven aracıyla da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 4 kişiyle birlikte toplam 16 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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