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  4. 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

13.02.2021 03:36 | Son Güncelleme:
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5 katlı apartmanın terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesindeki 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.

5 katlı apartmanın terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesindeki 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Binadan alevler ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangına Abdipaşa, Ulus ve Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin ise soruşturma başlatıldı.

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