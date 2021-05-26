HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 5 katlı binanın çatısından sarkıp intihara kalkıştı, 2 öğretmen kolundan çekip kurtardı

5 katlı binanın çatısından sarkıp intihara kalkıştı, 2 öğretmen kolundan çekip kurtardı

26.05.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 5 katlı bir binanın çatısından sarkıp intihara kalkışan, ardından vazgeçen Abdullah Y. (31), tırmanarak yukarı çıkmak istese de başarılı olamadı. Yoldan geçerken durumu fark eden ve koşarak apartmanın çatısına çıkan 2 öğretmen, Abdullah Y.'yi kolundan tutulup, çekerek kurtardı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Çınarlısu Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada meydana geldi. Abdullah Y., iddiaya göre binanın çatısından kendisini sarkıtıp, intihara kalkıştı. Ardından vazgeçip, tırmanarak geri çıkmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Bu sırada yoldan geçerken durumu fark eden öğretmen Orhan Dereli ve meslektaşı Mustafa Bilgin, koşarak binanın çatısına çıktı. Ardından da Abdullah Y.'nin kolundan tutup, çekip kurtardı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Abdullah Y., ihbar üzerine çağrılan polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Her yerde aranıyordu! Takım elbiseyle teslim olduHer yerde aranıyordu! Takım elbiseyle teslim oldu
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
İntihar Öğretmen Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan 'eğitimde telafi' açıklaması: Haziran'da başlıyor

Bakan Selçuk'tan 'eğitimde telafi' açıklaması: Haziran'da başlıyor

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Mini şortlu paylaşım! Fiziği nefes kesti

Mini şortlu paylaşım! Fiziği nefes kesti

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.