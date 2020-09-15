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5 katlı binayı yıkmak için üzerine iş makinesi çıkardılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2020 10:58 | Son Güncelleme

Kars'ta kameralara yansıyan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi. Can güvenliğinin hiçe sayıldığı yıkımda, 5 katlı binayı yıkmak için üzerine iş makinesi çıkarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

5 katlı binayı yıkmak için üzerine iş makinesi çıkardılar!

Ordu Caddesi üzerinde bulunan ve önceki yıl depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Tapu Müdürlüğü binası ve lojmanlarının yıkım çalışmaları binanın üzerine çıkarılan iş makinesiyle başladı.

Tapu Müdürlüğü’nün 5 katlı binasının üzerine binanın yıkımı için vinç yardımı ile paletli küçük iş makinesi çıkartıldı. Can güvenliğinin hiçe sayıldığı yıkım çalışması kat kat yıkılarak aşağı inilecek. Akıllara durgunluk veren yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı binanın üzerindeki çalışma görenleri şaşırttı. O anlar İHA kamerasına anbean yansıdı.

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İHA

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