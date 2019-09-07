HABER

5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 06:44 | Son Güncelleme

Güngören’de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı

Güngören’de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin katıldığı söndürme çalışması sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Yangın, saat 05.30 sıralarında Fatih Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesinde üzerinde bulunan beş katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi nedeniyle, binayı dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangına Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Güngören ve Bakırköy ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi katıldı.
İtfaiye ekipleri daha sonra yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle çatı katında ise büyük hasar meydana geldi.
Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ile ilgili inceleme başlattı.

5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı

5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybettiFeci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölüTakla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD ordusunda bir ilk! Tarihe geçtiler

ABD ordusunda bir ilk! Tarihe geçtiler

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

ABD’de Dorian Kasırgası! Yüzlerce kişi mahsur kalmış olabilir

ABD’de Dorian Kasırgası! Yüzlerce kişi mahsur kalmış olabilir

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.