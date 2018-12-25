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5 KATLI LÜKS YAT BOĞAZ'DAN GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 16:52 | Son Güncelleme

5 katlı lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren lüks yat Boğaz'dan 'Centaurus' adlı römorkörle çekilerek geçti.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
5 katlı lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti
Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren lüks yat Boğaz'dan 'Centaurus' adlı römorkörle çekilerek geçti. Yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan 5 katlı lüks yat, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı. Yatın geçişi sırasında Kıyı Emniyeti kurtarma 7 römorkörü de eşlik etti. 131 metre uzunluğundaki lüks yatın mobilyaları ve dekoru Fransız mimarisinden oluşturuldu. Bütün güvertelerinde asansör bulunan yatta odalar en lüks şekilde donatıldı. 184 yolcu kapasiteli lüks yatta 92 adet kabin bulunuyor.

Görüntü Dökümü
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-Lüks yattan detay görüntü
-Lüks yattan genel görüntü
-Yatın FSM Köprüsü altında geçişi
-Centaurus adlı römorkörden görüntü
-Kurtarma 7 römorköründen görüntü
-Boğazdan detay görüntü
-Yatı römorkörün çekmesi
-Genel ve yakın detaylar

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