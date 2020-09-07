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  4. 5 katta şoke eden manzara! Cama asılı kalan çocuğu böyle kurtardılar

5 katta şoke eden manzara! Cama asılı kalan çocuğu böyle kurtardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 16:47 | Son Güncelleme

Çin'de 5. katta apartman penceresinin korkuluğuna kafası sıkışan 6 yaşındaki çocuk özel operasyonla kurtarıldı. Shandong eyaletinde gerçekleşen olayda itfaiye ekipleri küçük çocuğu özel operasyonla kurtarabildi.

Çin'in Shandong eyaletinde kafası 5'inci kattaki apartmanın penceresinin korkuluğuna sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekibinin özel operasyonuyla kurtarıldı.Olay, Çin'in Shandong eyaletinde meydana geldi. 6 yaşındaki bir çocuğun kafası beşinci katta bulunan pencerenin korkuluğuna sıkıştı. Başı korkulukların arasında sıkışmış olan çocuğun pencereden sarktığı anlar ise paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerini olay yerine çağırmasının ardından, itfaiye ekipleri korkuluğu elektrikli testere yardımıyla kesti. Kurtarma operasyonun üç saat sürdüğü belirtildi. Demir korkuluklardan titizlikle kurtarılan o anlar ise, sosyal medyadan büyük ilgi gördü.

İHA

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