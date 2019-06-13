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5. kattan düşen işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 19:54 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir inşaatın dış cephe mantolamasını yapan işçi dengesini kaybetmesi sonucu 5.

Aksaray’da bir inşaatın dış cephe mantolamasını yapan işçi dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan düşerek ağır yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Nakkaş Mahallesi 2858 Sokak’ta bulunan Kur’an kursu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kur’an kursu inşaattın 5. katında mantolama üzerine sıva yapan İlhami Y. (54), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. İlhami Y.’nin düştüğünü gören çalışma arkadaşları hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan işçiyi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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