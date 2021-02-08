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  4. 5. kattan örümcek gibi aşağı inen zanlı yakalanmaktan kurtulamadı

5. kattan örümcek gibi aşağı inen zanlı yakalanmaktan kurtulamadı

08.02.2021 21:37 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 5 katlı apartmandan örümcek gibi balkon korkuluklarına tutunarak kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı, yakalanmaktan kurtulamadı.Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 5 katlı apartmandan örümcek gibi balkon korkuluklarına tutunarak kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı, yakalanmaktan kurtulamadı.
Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Terbaş Sitesi civarında durumundan şüphelendikleri T.E.’ye dur ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan T.E., 5 katlı bir apartmanın çatı katına çıktı. Şüpheli, yakalanacağını anlayınca balkon korkuluklarına tutunarak aşağıya inmeye başladı. Çevredekilerin örümcek adama benzettiği T.E.’nin kaçış anları vatandaşların cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. T.E., zemin kata indiğinde polis tarafından yakalandı. Asayiş ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

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