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5 keçiyi çalan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 16:50 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, çiftçi Mehri Aslan'a (31) ait 5 keçiyi çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

5 keçiyi çalan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, çiftçi Mehri Aslan'a (31) ait 5 keçiyi çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Uzunsöğüt Mahallesi'nde keçilerini beslemek için ağıla giren Mehri Aslan, 5 keçisinin kayıp olduğunu fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hırsızlıktan sabıkası olan Serkan Z.'nin ilçede görüldüğünü tespit etti. Ekipler, Serkan Z.'yi ve yanındaki arkadaşı Mehmet A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda keçilerin hayvan alım satımı yapan Baki U.'da olduğunu öğrenen jandarma, keçileri alarak Mehri Aslan'a tespit etti. Aslan, çok mutlu olduğunu belirterek jandarma ekiplerine teşekkür ederken, şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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