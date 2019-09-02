HABER

5 kediyi öldüren köpeğe sahibinden dayak kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 21:12 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 5 yavru kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğini izleyen kişi, daha sonra hayvanı tekmeleyip, savurarak merdivene ve yere vurdu.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 5 yavru kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğini izleyen kişi, daha sonra hayvanı tekmeleyip, savurarak merdivene ve yere vurdu. Köpek sahibinin dayağıyla bayılırken, olay güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Sincan ilçesi Ulubatlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, pitbull cinsi köpek, sahibinden uzaklaşıp, İmka Apartmanı'nda bina sakinlerinin beslediği 5 yavru kediyi parçalayarak öldürdü. Köpeğin sahibi ise o anları izleyip, hayvanı sakinleşince tasmasından tutarak yanına çekti. Sahibi, köpeği tekmeleyip, savurarak merdivenlere ve yere vurdu. Sahibinin dövdüğü köpek, bir süre sonra bayıldı. Olay, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
Dur ihtarına uymayıp polisi aracıyla sürükleyen şahıs tutuklandıDur ihtarına uymayıp polisi aracıyla sürükleyen şahıs tutuklandı
Traktörün çarptığı çocuk öldüTraktörün çarptığı çocuk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.