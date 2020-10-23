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  4. 5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Samsun’da 5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler sonucu İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen B.K.’nin evine operasyon düzenledi.

5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da 5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler sonucu İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen B.K.’nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 kilo 301 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı. Olayın devamında şüpheli şahıs ile müşterek hareket ettikleri öne sürülen C.K.’nin evine yapılan operasyonda 3 kilo 94 gram esrar maddesi elde edildi. C.K. de gözaltına alındı.
Toplam 5 kilo 395 gram esrar maddesi ile yakalanan B.K. ve C.K. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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