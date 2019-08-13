HABER

5 kilo esrarla yakalanan çift tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 12:18 | Son Güncelleme

ADANA'da 4 kilo 980 gram esrar ile yakalanan Hediye B.

5 kilo esrarla yakalanan çift tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 4 kilo 980 gram esrar ile yakalanan Hediye B. ve Lezgin B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca uygulama noktalarında önlem aldı. Narkotik polisleri Doğankent uygulama noktasında beklerken, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin noktaya 200 metre kala durduğunu, araçtan bir kadının elinde poşet ile indiğini görünce harekete geçti. Polis kısa sürede otomobili durdurarak kadını yakaladı. Kadının elindeki poşet incelediğinde içinde 4 kilo 980 gram esrar olduğu belirlendi. Şüpheliler Hediye B. ve Lezgin B. dini nikahla evli olduğu öğrenildi. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hediye B.’nin ifadesinde "Uygulama noktasına geldim. Nasıl olduğunu anlamadan, yakalandım" dediği öğrenildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarından şüpheliler, 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
Alçılı ayağıyla kullandığı otomobille çarptığı kadını yaraladıAlçılı ayağıyla kullandığı otomobille çarptığı kadını yaraladı
Kars’ta korkutan yangınKars’ta korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.