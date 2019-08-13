5 kilo esrarla yakalanan çift tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 4 kilo 980 gram esrar ile yakalanan Hediye B. ve Lezgin B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca uygulama noktalarında önlem aldı. Narkotik polisleri Doğankent uygulama noktasında beklerken, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin noktaya 200 metre kala durduğunu, araçtan bir kadının elinde poşet ile indiğini görünce harekete geçti. Polis kısa sürede otomobili durdurarak kadını yakaladı. Kadının elindeki poşet incelediğinde içinde 4 kilo 980 gram esrar olduğu belirlendi. Şüpheliler Hediye B. ve Lezgin B. dini nikahla evli olduğu öğrenildi. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hediye B.’nin ifadesinde "Uygulama noktasına geldim. Nasıl olduğunu anlamadan, yakalandım" dediği öğrenildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarından şüpheliler, 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

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