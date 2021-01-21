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  4. 5 kilometre omuzlarda ve kızağa çevrilen sedyede taşınarak kurtarıldı

5 kilometre omuzlarda ve kızağa çevrilen sedyede taşınarak kurtarıldı

21.01.2021 19:37 | Son Güncelleme:
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5 kilometre omuzlarda ve kızağa çevrilen sedyede taşınarak kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesi Mereto Dağı eteklerinde, kar ve çığ nedeniyle yolu kapanan Yürekli köyünde rahatsızlanan Übeyit Çakar (65), 3 kilometre köylülerin omuzlarında 2 kilometre ise sağlıkçıların kızağa çevrilen sedyesinde taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Meşakkatli yolculuk sonucu hastaneye götürülen Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sason ilçesinde etkili olan kar sonrası 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yolu kapanan Yürekli köyünde dün gece nefes darlığı çeken Übeyit Çakır'ın ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

BÖLGEDE 3 AYRI YERE ÇIĞ DÜŞTÜ

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açarak, hastayı sağlık görevlilerine ulaştırmak için başlattığı çalışma sırasında bölgede 3 ayrı yere çığ düştü. Bunun üzerine köylüler ve sağlık görevlileri 2 kez karşılıklı olarak yürüyerek buluşmaya karar verdi.
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2 denemede de yoğun kar ve tipi nedeniyle başarılı olunamadı. Üçüncü denemede köylüler, kapalı olan 5 kilometrelik yolun 3 kilometresinde omuzlarında taşıdıkları Çakır'ı, yolun geriye kalan 2 kilometresini yürüyen sağlık görevlilerine ulaştırmayı başardı.
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Sağlık görevlileri, buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda, sedyeyi kızak gibi kullanarak, Çakır'ı önce paletli ambulansın olduğu alana, oradan da normal ambulansa naklederek, Sason Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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