HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 kişi akşam yedikleri mantardan zehirlendi

5 kişi akşam yedikleri mantardan zehirlendi

08.12.2020 22:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 5 kişi yedikleri mantardan zehirlendi.Olay 20.40 sıralarında Ereğli’ye bağlı Yunuslu köyü Çatalcam Mahallesi’nde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 5 kişi yedikleri mantardan zehirlendi.
Olay 20.40 sıralarında Ereğli’ye bağlı Yunuslu köyü Çatalcam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; B.A., S.A., M.A., Y.G.ve Y.B. akşam yedikleri mantar yemeğinden zehirlendi. Aile bireyleri yedikleri mantardan rahatsızlanmaları üzerine durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 sağlık ekipleri mantardan zehirlenen aile bireylerine yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandıProf. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı
İşte en uygun kış lastikleri!İşte en uygun kış lastikleri!

En Çok Okunan Haberler

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Bartın'da karantinada olması gereken şahıs pazar yeri girişinde yakalandı

Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

21.00 itibarıyla kısıtlama başladı

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

Bitlis'te 15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı

15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.