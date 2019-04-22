"5 kişi bir kadayıfı yiyoruz" diye yazan öğrenciye Rektör’den açık davet

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, üniversitede eğitim gören Hatice isminde bir öğrencinin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma cevap vererek, “Çarşamba 5’inizi birden rektörlüğe bekliyorum Hatice, kadayıf ısmarlayacağım” diyerek söz verdi.

Akdeniz Üniversitesi üniversitede eğitim gören Hatice isimli bir öğrenci sosyal medya hesabından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal ve üniversitenin sayfasını etiketleyerek, “Koskoca Akdeniz Üniversitesi yemekhanesinde saat 12 olmadan kadayıf bitmiş. 5 kişi bir kadayıfı yiyoruz. Hocam siz de çatalınızı alın gelin hep birlikte yiyelim” paylaşımında bulundu. Öğrencilerin bu sitemini karşılıksız bırakmayarak anında cevap veren Rektör Mustafa Ünal, öğrencilerin paylaşmış oldukları fotoğrafın üzerine "Çarşamba 5’inizi birden rektörlüğe bekliyorum Hatice, kadayıf ısmarlayacağım” yazarak gönüllerini aldı.

Öğrenci Hatice ise rektörden gelen bu mesaja anında, “Hocam çarşamba günü 5 kişi yanınızdayız” dedi.

Öğrenci ve Rektörü Mustafa Ünal arasında geçen diyalog kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. Birçok öğrenci 5 kişilik ekibin içerisinde kendisinin de olmasını istedi. Bazı öğrenciler ise sınava çalıştıkları için bahsi geçen kadayıftan hiç yiyemediklerini belirterek kadayıf davetine ortak olmaya çalıştı.

