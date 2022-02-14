HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 5 kişi kaldıkları otelin balkonundan düşmüştü... 16 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin davada karar verildi

5 kişi kaldıkları otelin balkonundan düşmüştü... 16 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin davada karar verildi

14.02.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta 5 kişi kaldıkları otelin 8. katından düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. 16 yaşındaki Z.C'nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Z.C'nin öldürüldüğüne ya da intihara yönlendirildiğine ilişkin dosya kapsamında yeterince delil olmadığını belirterek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

5 kişi kaldıkları otelin balkonundan düşmüştü... 16 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin davada karar verildi

İstanbul Esenyurt'ta 16 yaşındaki genç kızın, 5 kişi kaldıkları otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına da hükmetti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, hayatını kaybeden Z.C'nin olay yerinde bulunan kişiler Y.Y, İ.D, A.T. ve U.A. ile Esenyurt'ta bulunan bir apart otele gittikleri anlatılarak, olay tarihi olan 25 Ocak 2021'de 18 yaşından küçük olan Z.C'nin başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak otel odasına girdiği kaydedildi.

YETERLİ DELİL BULUNAMADI

Tanıkların beyanlarına göre, Z.C'nin balkondan atladığı ve kimsenin ittirme, vurma, darbetme, aşağı atma gibi eylemlerinin olmadığına yer verilen kararda, dosya kapsamı incelendiğinde ve alınan otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere maktulün kasten ya da taksirle öldürüldüğüne veya intihara yönlendirildiğine ilişkin yeterince delil olmadığı belirtildi.

Maktulün intihar etmek suretiyle hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı aktarılan kararda, olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 Şubat Sevgililer Günü evde neler yapılabilir?14 Şubat Sevgililer Günü evde neler yapılabilir?
Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde...Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde...
Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdıPolis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Para transferinde FAST limiti yükseltildi

Para transferinde FAST limiti yükseltildi

Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı

Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Dünyanın en uzun erkeğinden, dünyanın en uzun kadınına çağrı

Dünyanın en uzun erkeğinden, dünyanın en uzun kadınına çağrı

Çok konuşulacak ittifak açıklaması! "20 senenin günahına..."

Çok konuşulacak ittifak açıklaması! "20 senenin günahına..."

İki kadını dövdü ve kaçtı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

İki kadını dövdü ve kaçtı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.