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  4. 5 kişilik aile karantinaya alındı

5 kişilik aile karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tedavi gördüğü hastanede koronavirüs kaptığı belirtilen hasta ve ailesi karantina altına alındı.

5 kişilik aile karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide ağrısı nedeniyle tedavi gören Kadir A. hastanede yapılan tedavinin ardından Gölbaşı ilçesinde kalan ailesinin yanına döndü. Bir süre ailesiyle beraber kalan Kadir A. yeniden rahatsızlanınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada kontrolleri yapılan hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan hastanın Gölbaşı ilçesinde kalan ailesi de karantina altına alınarak kendilerinden numuneler alındı.

(İHA)

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