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  4. 5 kişilik aileden haber alınamıyor! Ekipler alarma geçti

5 kişilik aileden haber alınamıyor! Ekipler alarma geçti

18.11.2020 22:27 | Son Güncelleme:
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5 kişilik aileden haber alınamıyor! Ekipler alarma geçti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 1 haftadır kendilerinden haber alınamadığı iddia edilen 5 kişilik aile için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Mahalledeki vatandaşların evlerinden çıkarak merakla izlediği olayda, aile evlerinde bulunamadı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1379 No’lu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi, binaya yeni taşındıkları öğrenilen 5 kişilik aileden yaklaşık 1 haftadır haber alamadı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sokağa girmesiyle birlikte evlerinden ve pencerelerinden çıkan mahalleli merakla olan biteni izledi. Savcılık talimatı ile eve giren ekipler, evde hiç kimseyi bulamadı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği olay, ekiplerin bölgeden ayrılmasıyla son buldu.

"KARANTİNA NEDENİYLE EVE GELMEDİLER" İDDİASI

Ev sahibinin koronavirüs nedeni ile karantinada olduğu öğrenilirken, binaya yeni taşınan 5 kişilik ailenin de karantina nedeniyle bir süredir eve gelmediği iddia edildi. (İHA)

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