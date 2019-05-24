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5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeyi yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

AKSARAY'da üzerinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu motosikletin trafikte seyretmesi, görenleri şaşırttı.

5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeyi yolculuğu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da üzerinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu motosikletin trafikte seyretmesi, görenleri şaşırttı.
Büyük Bölcek Mahallesi'nden kent merkezine doğru seyreden, üzerinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu 68 MA 0011 motosikleti görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Motosiletteki 5 kişinin hiçbirinde kask bulunmazken, trafik kurallarını hiçe sayan sürücü ise diğer sürücülerin tüm uyarılarına aldırış etmeden yoluna devam etti. Motosiklet bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.

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5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeyi yolculuğu5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeyi yolculuğu5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeyi yolculuğu5 kişilik ailenin motosikletle tehlikeyi yolculuğu

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