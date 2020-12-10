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  4. 5 kişilik ailenin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü uyuşturucu bağımlısı çıktı

5 kişilik ailenin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü uyuşturucu bağımlısı çıktı

10.12.2020 18:26 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkarak çarptığı otomobilde 5 kişilik ailenin ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsünün uyuşturucu bağımlısı olduğu ve tedavi gördüğü ortaya çıktı.Kaza, 23 Temmuz akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi D-650 Karayolu Kocabayramlar Mahallesi sapağında meydana geldi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkarak çarptığı otomobilde 5 kişilik ailenin ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsünün uyuşturucu bağımlısı olduğu ve tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Kaza, 23 Temmuz akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi D-650 Karayolu Kocabayramlar Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Barhan idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen belediyeye ait Samet K. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 7 kişiden 5’i hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Otomobil sürücüsü Serkan Barhan (37), eşi Duygu Barhan (33), çocukları Göktuğ Barhan (6), Serkan Barhan’ın kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ile 2 yaşındaki kızı Berra Kılıç’ın hayatını kaybettiği kazada "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan" yargılanan sanık Samet K., Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Davada tarafların avukatları ve sanık Samet K. hazır bulundu.

“Olaydan bir ay kadar önce metamfetamin kullanmıştım"
Kazadan önce uyuşturucu kullanmadığını ancak daha önceki dönemlerde uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğünü söyleyen tutuklu sanık Samet K., “Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. İzmit Belediyesinde şoför olarak çalışıyordum. Kaza iş çıkış saatlerinde meydana geldi. Hava henüz kararmamıştı. Söz konusu yol duble yol niteliğinde olmayıp, zaman zaman iki geliş bir gidiş veya tam tersi niteliktedir. Kazanın meydana geldiği yer ise bir virajda yolun bir geliş bir gidiş olduğu noktadadır. Ben karşı şeride geçtiğim yönündeki iddialarını kabul etmiyorum. Viraj esnasında maktullerin içerisinde bulunduğu aracı gördüğüm anda benim şeridimdeydiler. Ancak kendi şeritlerine girmeye çalışıyorlardı. Karşıdaki aracı çok ani bir şekilde gördüm. Frene basma imkanım dahi olmadı. Telefonla da konuşmuyordum. Dikkatim yoldaydı. O anda uyuşturucu madde etkisi altında olduğumu da kabul etmiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanıyordum. Hatta bu nedenle denetimli serbestlik tedbiri de görüyordum. En son olaydan bir ay kadar önce metamfetamin kullanmıştım. Kaza nedeni ile üzgünüm. Ölenlerin akrabalarına baş sağlığı diliyorum” dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tanık dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek kusur durumuna ilişkin rapor alınmasına, sanığın olay günü uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı tespiti için adli tıp kurumundan rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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