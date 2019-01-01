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5 kişilik Suriyeli aile, sobadan hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 16:09 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik Suriyeli aile, hastanede tedaviye alındı.

5 kişilik Suriyeli aile, sobadan hastanelik oldu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik Suriyeli aile, hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Mahsur Ailesi akşam sobaya kömür attıktan sonra uykuya daldı. Öğle saatlerine kadar aileden haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evin kapısını açan ekipler İbrahim, Neva, Fadima, Meryem ve Cenah Mahsur'u yerde baygın yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan aile fertleri, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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