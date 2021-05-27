5 kişinin öldüğü faciada tekne kaptanı: Yolcular kavga edince dümeni bıraktım

Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden geçen yıl 2 Ağustos'ta içerisindeki 10 kişiyle birlikte denize açılan 'Egemm' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Kaan Niyazi Özerman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14), Mustafa Güzel (29) ve teknenin sahibi kaptan Adem Demir'i kurtardı. Şennur Avcı (41), Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaybolan Sarp Göksoy'un ise tekne batığının bulunduğu Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın bir yerde 23 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Olayın ardından tekne kaptanı Adem Demir tutuklandı, bir süre sonra tahliye edildi. Savcının hazırladığı iddianamede, kaptan Adem Demir'in 'asli kusurlu' olduğu, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıl hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2'nci celsesinde tekneden sağ olarak kurtulan Sudenaz Çolak, Kardelen Coşkun ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan Adem Demir ise SEGBİS ile bağlandı.