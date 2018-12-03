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5 kişinin otomobilde vurulması davasında savcı mütalaa verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 14:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 aile arasında 7 yıldır süren kan davası nedeniyle aynı aileden 5 kişiyi otomobilde silahla kurşun yağmuruna tutarak yaralayan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 aile arasında 7 yıldır süren kan davası nedeniyle aynı aileden 5 kişiyi otomobilde silahla kurşun yağmuruna tutarak yaralayan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Tutuksuz sanığın beraatini isteyen savcı, tutuklu 4 sanık hakkında ise 2 ayrı suçtan toplam 9'ar yıl 4'er aydan 18'er yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.
Olay, geçtiğimiz 5 Mart ayında Pınarbaşı ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan 2 grup arasında 2011 yılında tarlada çıkan yangın nedeniyle husumet oluştu. Yıllardır süren husumet nedeniyle 2 taraftan 7 yıl içinde ölenler ve yaralananlar oldu. 2 aile üyeleri, 5 Mart'ta Pınarbaşı'nda yeniden karşı karşıya geldi. İddiaya göre Recep, Tekin, Metin, Alican ve Ferdi Ç., akrabaları da olan Mehmet, Cengiz, İsmet, Abdurrahman ile Saim Ç.'nin bulunduğu araca pompalı tüfek ve tabanca ile ateş etti. Yaralananlar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yaptığı soruşturmada saldırıyı gerçekleştirenlerin mahalle muhtarı Recep Ç. ve yakınları olduğunu belirledi. Şüpheliler yakalanarak, adliyeye çıkarıldı. Muhtar Recep Ç. ile yakınları Tekin, Metin, Alican ve Ferdi Ç. tutuklanarak, cezaevine konuldu. Davanın ilk duruşmasında Recep Ç. tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
SAVCI, MÜTALAA VERDİ
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Tekin Ç.(52), Metin Ç.(28), Alican Ç.(23), Ferdi Ç.(23) ve tutuksuz sanık Recep Ç.(53) ile şikayetçiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savcı, mütalaasını açıklayarak, tutuksuz sanık Recep Ç.'nin beraatini isterken, tutuklu sanıklar Tekin, Metin, Alican ve Ferdi Ç.'nin 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15'er yıla kadar, 'Mala zarar verme' suçundan da 4 aydan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verdi. Duruşma ertelendi.

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