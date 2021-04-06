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  4. 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı

5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı

06.04.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Sivas’ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Şehit Osman Yurt Caddesinde meydana geldi. F.Y. idaresindeki 58 ACF 690 plakalı Dacia marka cip, Y.Y. idaresindeki 58 TV 547 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada 58 ACF 690 plakalı aracın şoförü ve araçta bulunan 2 yolcu, 58 TV 547 plakalı aracında sürücüsü ve araçta bulunan M.Y. yaralandı. 5 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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