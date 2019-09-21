HABER

5 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 13:59 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde, bilardo salonunun önündeki kişilere pompalı tüfekle ateş açıp, 5 kişiyi yaralayan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 60’a yakın suçtan kaydı bulunduğu belirlenirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

5 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırı kamerada

DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde, bilardo salonunun önündeki kişilere pompalı tüfekle ateş açıp, 5 kişiyi yaralayan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 60’a yakın suçtan kaydı bulunduğu belirlenirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gece Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Bilardo salonunun önünde bulunan 5 kişi, otomobille gelen kişilerin pompalı tüfeklerle ateş açması sonucu yaralandı. Saldırganlar otomobille kaçtı. Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Dün, Gebze Motorize Yunus ekiplerinin de katıldığı operasyonla K.A., M.Ç., Z.G. ve G.K., Gebze’de yakalandı. Şüphelilerin kiraladıkları araçta 2 pompalı tüfek ve çok sayıda dolu ve boş fişek ele geçirilirken, devam eden operasyonla F.D. de yakalanıp, gözaltına alındı.
Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüphelinin ‘Kasten yaralama’, ‘Uyuşturucu kullanma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Gasp’, ‘Hırsızlık’ ve ‘Tehdit’ gibi 60'a yakın suçtan kayıtları olduğu tespit edildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bu arada, olay anınına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobille gelen şüphelilerin pompalı tüfekle ateş açıp kaçtıkları görüldü. Caddenin iki yanında bulunan kişiler, silah sesleriyle birlikte sağa sola kaçışırken, bazı kişilerin ise aracın peşinden koştuğu görüldü.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

5 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırı kamerada5 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırı kamerada5 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırı kamerada

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandıEşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı
MSB: "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; altıncı ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi."MSB: "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; altıncı ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi."
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! 'Ünlü olmaktan utanacağım...'

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! 'Ünlü olmaktan utanacağım...'

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.