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5 kişinin yaralandığı satırlı kavgada 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 11:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alacak yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

5 kişinin yaralandığı satırlı kavgada 1 kişi tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde alacak yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili Engin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen cumartesi akşamı İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayisinde meydana geldi. Turgut B. (27), Ümet B. (17) ve Mehmet B. (31) ile Engin Ö. (42) ve Hüdai G. (30) arasında, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Engin Ö. ve Hüdai G.'ye ait iş yerinin önünde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satır ve bıçak kullanılan kavgada 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayı öğrenen iki tarafın da yakınları hastaneye geldi. Polis ve jandarma ekipleri yaklaşık 100 kişinin hastaneye gelmesiyle olası bir kavganın önüne geçmek için hastanede güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Kavgada satır kullandığı tespit edilen Engin Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Engin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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5 kişinin yaralandığı satırlı kavgada 1 kişi tutuklandı5 kişinin yaralandığı satırlı kavgada 1 kişi tutuklandı5 kişinin yaralandığı satırlı kavgada 1 kişi tutuklandı

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