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5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı davasında 4 sanığa, 10'ar yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 14:43 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde kan davalı oldukları ailenin içinde bulunduğu otomobile ateş açıp, 5 kişiyi yaraladığı iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 4 sanık, 10'ar yıl hapse çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde kan davalı oldukları ailenin içinde bulunduğu otomobile ateş açıp, 5 kişiyi yaraladığı iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 4 sanık, 10'ar yıl hapse çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 1 sanık ise beraat etti.
Pınarbaşı'nda 2011 yılında akraba iki aile arasında, tarla yangının ardından husumet oluştu. Olayın ardından alileler arasında çıkan kavgalarda, ölenler ve yaralananlar oldu. Geçen yıl 5 Mart tarihinde otomobile pompalı tüfek ve tabanca ile düzenlenen saldırıda Mehmet, Cengiz, İsmet, Abdurrahman ile Saim Çadır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan diğer aileden Tahtalı mezrası muhtarı Recep Çadır ile yakınları Tekin, Metin, Alican ve Ferdi Çadır tutuklandı.
Şüpheliler hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında muhtar Recep Çadır tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
Davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile olayda yaralanan aile bireyleri katıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Tekin, Metin, Alican ve Ferdi Çadır'ı, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan mahalle muhtarı Recep Çadır ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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