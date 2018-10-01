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5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki okulun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kaza, geçen cuma günü, Kadirli- Sumbas yolunda meydana geldi. Ahmet Küçükpala (26) yönetimindeki 80 AAK 716 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Haluk Yakıcı'nın kullandığı 41 TY 914 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yakıcı'nın otomobili, çarpışmanın etkisiyle önce Ahmet Topalhan yönetimindeki 80 LB 992 plakalı otomobile ardından yol kenarında duran özel okulun müdürü Duran İsaoğlu ile park halindeki 20 H 8646 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Ahmet Küçükpala ve Haluk Yakıcı, otomobillerin arasında sıkışan Duran İsaoğlu ve araçlardaki Emrah Cengizer ile Beyza Yakıcı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Duran İsaoğlu, ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan 5 kişinin yaralandığı kaza anı, çevredeki okulun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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