HABER

5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun kazası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 23:12 | Son Güncelleme

İznik’te traktörün römorkuna arkadan çarptıktan sonra hakimiyetini kaybeden kamyonun yol kenarında bekleyen 2’si çocuk 5 kişiyi altına alıp markete daldığı dehşet anları güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.Kaza, İznik’in Boyalıca köyünde meydana geldi.

İznik’te traktörün römorkuna arkadan çarptıktan sonra hakimiyetini kaybeden kamyonun yol kenarında bekleyen 2’si çocuk 5 kişiyi altına alıp markete daldığı dehşet anları güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Kaza, İznik’in Boyalıca köyünde meydana geldi. İznik istikametinden gelmekte olan 16 JDS 76 plakalı kamyonun sürücüsü İsmail Güney (37) Boyalıca köyü Atatürk Caddesi’nde önünde seyreden traktöre çarptı. Rotu kırılan kamyon karşı şeritte bekleyen Hatice G. (50), Nerman D. (40), Seda A. (25), ve çocukları Mustafa A., Tenzile A.’ya çarptı ardından da markete daldı.
Kazada, 3’ü yetişkin 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 ambulansları sevk edilirken yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı İznik-Orhangazi karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kamyon sürücüsü İsmail Güney, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza anı kamerada
Kazanı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde kontrolü kaybeden kamyonun market önünde bulunan 5 kişiye çaprak markete daldığı görülüyor.

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 6 gözaltıJandarmadan zehir tacirlerine darbe: 6 gözaltı
Soğuk hava deposu bahçesindeki yangın paniğe neden olduSoğuk hava deposu bahçesindeki yangın paniğe neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.