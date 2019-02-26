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5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:26 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde küs olan 2 kız kardeşe ait 5 parsellik arsayı sahte belgelerle 5 ayrı kişiye 2,5 milyon TL'ye satan 2'si kadın 8 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, olayla ilgili 6 şüphelinin peşinde. İşte detaylar...

Datça'daki dolandırıcılık olayı, bir iş insanının iş yerinin yanında bulunan ve kendisinin satın almak istediği arsanın satıldığını öğrenmesi üzerine ortaya çıktı. Gerçek mal sahiplerini telefonla arayan iş insanı, "Hani satarsanız bana haber verecektiniz?" diye mal sahiplerine sordu. Mal sahipleri ise henüz arsanın satışının yapılmadığını söyledi. Mal sahipleri bunun üzerine olayı polise ve Cumhuriyet Savcılığı'na iletti. Soruşturma başlatan polis, ilk olarak 2 kadın şüpheli belirledi. Bu kadın şüphelilerin, İzmir ve Manisa'da yaşayan mal sahibi 2 kız kardeşe babasından miras kalan Datça'daki arsalarının tapularını, düzenledikleri sahte nüfus cüzdanları ile mahkemeden veraset ilamı çıkardıktan sonra üzerlerine aldıklarını belirledi. Bu tapu belgeleriyle, Tapu Müdürlüğü'nde satış işlemi yapan zanlılar, fiziki ve teknik takiple bir süre izlendi. Zanlıların arsaların emlak vergilerini bile ödediklerinin belirlendiği ifade edildi. Olaya karıştığı belirlenen 14 şüpheliyi tespit eden polis ekipleri, harekete geçti.

Datça'da 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 gözaltı

Cumartesi günü eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, İstanbul'da F.T. (58) isimli kadın zanlı ile ona yardımcı olduğu iddia edilen Z.D.'yi (56), Ankara'da ise M.A. (67) isimli kadın şüpheli ile M.A. (42), M.A.(49), H.G. (44), T.İ. (65) ve D.Y. (54) adlı 8 şüpheli gözaltına aldı. Olayla ilgili 6 şüphelinin daha arandığı belirtildi.
Datça ilçesindeki 5 parsel arsayı sahte belgelerle 5 ayrı kişiye 2,5 milyon TL karşılığı sattıkları belirtilen 2'si kadın 8 kişi, Datça'ya getirildi. Yakalanan iki şüpheli kadının, Manisa ve İzmir'de yaşayan gerçek mal sahibi iki kız kardeşin birbirleriyle küs olduklarını bilerek, satış işlemleri süresince inandırıcılık adına aynı onlar gibi davrandıkları da ortaya çıktı. 8 şüpheli, işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi.
Şüpheli kadınların, 31 Ocak'ta arsayı 1,5 milyon TL'ye, 8 Şubat'ta ise 1 milyon TL'ye Datçalı emlakçılar aracılığıyla 5 ayrı kişiye satış yaptıkları arsa bedellerini nakit olarak aldıkları, banka ödemesini kabul etmedikleri ortaya çıktı. Çanta içerisine koydukları paralarla Datça'dan ayrılan iki şüpheli kadının ifadelerinde satış işlemine bilmeden karıştıklarını ve yaşlı bir kadına yardım amacıyla bu işe kalkıştıklarını ve kendilerinin kandırıldığını söyledikleri öğrenildi.
Öte yandan 2,5 milyon TL’ye satılan arsaların gerçek değerinin 5 milyon TL olduğu belirtildi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Datça

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