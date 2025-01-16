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  4. 5 kişiyi katleden polis memurunun evinde kan donduran 'oda' detayı! Oğlunun intihar sebebi de belli oldu

5 kişiyi katleden polis memurunun evinde kan donduran 'oda' detayı! Oğlunun intihar sebebi de belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.01.2025 11:41
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Dün Adana'da 3 kişinin evde ölü bulunmasıyla başlayan ardından ölü sayısının 5'e yükseldiği olayda katil, polis memur Mehmet Tehçi çıkmıştı. Tehçi'nin cinayetleri, oğlunun intiharından sorumluğu tuttuğu için işlediği belirlenmişti. Katilin cinayetlere evdeki eşiyle başladığı ve eşini oğlunun intihar ettiği odada boğduğu ortaya çıktı. Caninin bu odayı seçme sebebi araştırılırken oğlunun neden intihar ettiği de ortaya çıktı.

5 kişiyi katleden polis memurunun evinde kan donduran 'oda' detayı! Oğlunun intihar sebebi de belli oldu

Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memurunun oğlunun, 2024 yılında yakın arkadaşı hayatını kaybettiği için girdiği bunalım sonucu babasının beylik tabancasıyla evde intihar ettiği öne sürüldü.

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PEŞ PEŞE CİNAYETLER

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi (44), dün önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürmüştü. Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, ormanlık alana atmıştı.

OĞLU NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi. Çocuğun çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve intihar ettiği öne sürüldü.

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KAN DONDURAN 'ODA' DETAYI

Polis memuru Tehçi'nin karısını dün sabah oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi. Tehçi'nin eşini boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.

ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan polis memuru Mehmet Tehçi'nin 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Adana Mersin katliam
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