5 kişiyi nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin de aralarında bulunduğu kalabalığa 2 pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi öldüren ve öz kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan zanlı Mustafa Duran, olay yerinde yapılan keşifte cinayeti nasıl işlediğini soğukkanlılıkla anlattı.

Nazilli’nin Dallıca Mahallesi’nde 21 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda; eşi Tülin Duran ile boşanma aşamasında olan Mustafa Duran, yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle kayınpederinin evinde yemek yemekte olan kalabalığa rastgele ateş etmesi sonucu evde misafir olarak bulunan Mehmet Kahya ve eşi Filiz Kahya, kayınbirader Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç olay yerinde, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşi ve öz kızı Tuğçenur Duran’ın da aralarında bulunduğu 4 kişiyi ise yaralayan Mustafa Duran, olay yerinden kaçtıktan sonra polise teslim oldu. Duran hakkında, ’tasarlayarak öldürme’ ve ’akrabayı kasten öldürme suçlarından’ 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, ’eşini öldürmeye teşebbüs’ ve ’silahla yaralama’ suçlarından 4 kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.