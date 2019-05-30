5 kişiyi öldüren katil zanlısı için en ağır cezayı istediler

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde, 1,5 saatte 4 ayrı evde 5 akrabasını, namlusunun ucunu kısalttığı ve domuz kurşunu kullandığı tek kırma tabir edilen tüfekle öldüren Atılgan Kümür'ün (31) yargılanmasına devam edildi. Davada ölenlerin yakınları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay, 12 Haziran 2017 günü saat 06.00 sıralarında eskiden köy statüsündeki Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan annesi Hatice Kümür ile birlikte yaşayan Atılgan Kümür, evlerine yaklaşık 200 metre mesafe bulunan 4 ayrı eve giderek, husumetli olduğu akrabaları Bekir Kıran (80), Mustafa Tokat(80), Meryem Tokat (79), oğlu Hamit Tokat (51) ve Mehmet Tokat'ı (64) tüfekle ateş ederek, öldürdü. Kümür, Mehmet Tokat'ı öldürdükten sonra Tokat'ın kardeşi Harun Tokat'ın evine yöneldi. Bu sırada öldürülen Mehmet Tokat'ın ailesi, Harun Tokat'ı telefonla arayıp, kapıyı açmamasını söyledi. Harun Tokat kapıyı açmayınca Kümür, eve ateş açtı. Ardından evine gidip, kahvaltı yaptı. Katliamına devam etmek için mermi alıp, evden çıkan Kümür, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

'BU DELİ BUNA KIZ VERMEYİN' DEDİLER

1'i kız 2 kardeşi İsveç'te olan ve bir dönem kendisi de İsveç'te yaşayan Atılgan Kümür, ilk ifadesinde, ''Babam öldükten sonra akrabalarımla aram açıldı. Beni hep hor gördüler, dışladılar. Bizi akraba gibi görmüyorlardı. Bekardım ve evlenmek istiyordum. Görücü usulüyle birkaç kez kız istemeye gittik. Akrabalarım 'Bu deli, buna kız vermeyin' diye evlenmeme engel oldular'' dedi.

KURŞUNLARI BİTİNCE EVE DÖNÜP, KAHVALTI YAPMIŞ

Akrabalarının üvey kız kardeşini boşanmaya zorladıklarını ileri süren Kümür, olay günü koyunları otlatıp eve uğramadan tüfekle cinayetleri işlemeye başladığını, kurşunları bittiği için eve döndüğünü, annesiyle kahvaltı yaptığını ve tekrar kurşunları hazırlayıp, evden çıkmak isterken gözaltına alındığını söyledi.

'AKIL OYUNU' KİTABINDAN ETKİLENMİŞ

Kitap okumayı çok sevdiğini ve 'Akıl oyunu' adlı kitaptan etkilendiğini belirten Kümür, ''Evimde genelde bilim kurgu ve cinayet romanları okuyorum. Özellikle Akıl Oyunu kitabından etkilendim'' dedi. Evinin bahçesinde spor yapmak için kendi imkanlarıyla yaptığı aletler bulunan Kümür'ün, koyunlarını otlatırken namlusunu kısalttığı tek kırma tüfekle şişelere atış yaparak, atış talimi yaptığı ortaya çıktı.

''AMERİKA VE İNGİLİZLERLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUM'

Kendisini sorgulayanlara da "Sen CIA ajanı mısın?" diye soran Kümür, ifadesinde, ''Hayvancılık yapmaktayım aynı zamanda kendimi CIA ajanı olarak size tanıtabilirim. Ben Amerikalılar ve İngilizlerle işbirliği yapıyorum'' dedi. İfadesinde öldürdüğü 5 kişiyi tanıdığını belirterek, isimlerini sayan Kümür, ''Bu kişiler benim komşularımdır. CIA, MİT ve M16, 'İstediğin kişiyi öldürebilirsin, hiçbir savcı seni sorgulayamaz, biz senin arkandayız' diyerek bana yetki verdi. 7 yaşımdan beri Amerikalılar ve Türk derin devletiyle içli dışlıyım'' diye konuştu.

KURBANLARINA KONUŞMA FIRSATI VERMEMİŞ

Kurbanlarına konuşma fırsatı vermeden öldürdüğünü anlatan Kümür, ''Vurmuş olduğum beş kişi elimde tüfeği görünce kaçmaya çalıştı. Fakat ben konuşma fırsatı vermeden kafalarına sıktım. Bu kişiler beni daha önce küçümseyerek, aşağıladılar. Çayıma, şekerime zehir katarak beni felç etmeye çalıştılar. Hamit Tokat hariç 4 kişi albay ve yarbay rütbelidir. Hamit Tokat, albay ve yarbay olmamasına rağmen beni küçük düşürmüştür. O yüzden kafasına sıktım. Başka insanlar beni mehdi olarak tanımlasa da ben kendimi mehdi olarak görmüyorum. Beni genelde istihbaratçılar mehdi olarak tanımlar'' dedi.

BİRKAÇ KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRECEKMİŞ, ACIKMIŞ

Cinayetleri tasarlayarak işlediğini söyleyen Kümür, ''Kafamda belirleyerek, öldürdüğüm kişilerin evine gittim. Hiçbiri tesadüf eseri değil. Birkaç kişiyi daha öldürecektim. Fakat acıktım. Eve döndüm, kahvaltı yaptım. Jandarma beni almasaydı Mustafa Topal ve Mehmet Biçen isimli şahısları da öldürecektim'' diye konuştu. Kümür, kaçma niyetinin olmadığını, bu kişileri öldürmeyi 3-4 aydır planladığını, psikolojik tedavi görmediğini, sigara, alkol, kumar ve uyuşturucu gibi alışkanlıklarını olmadığını belirterek, ''Bunu istihbaratçılara sorup öğrenebilirsiniz'' diye konuştu. Eve döndüğünde annesinin duyduğu silah seslerinden dolayı kendisinin bir şeyler yaptığını anladığını belirten Kümür, ''Sadece ağladı ve ne yaptığımı sordu. Aramızda başka diyalog geçmedi'' dedi. Kümür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Atılgan Kümür'ün, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle yargılanmasına devam edildi. Davanın ilk duruşmasına Amerikan ajanı olduğunu ileri süren Kümür, şunları söyledi:

"Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Beni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) sorun. Benim kim olduğumu bilmeden yargılama yapıyorsunuz. Ben Amerika istihbarat ajanıyım. Bana emir geldi. Vur dediler vurdum."

Kümür, daha önce verdiği ifadelerinin de doğru olduğunu ve kendisine ait olduğunu söyledi.

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN

Davanın ikinci duruşmasına öldürülenlerin yakınları ile taraf avukatları ve tutuklu sanık Atılgan Kümür katıldı. Duruşmada müşteki olarak ifade veren acılı aileler, Atılgan Kümür'den şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Avukatları da "Sanık eylemi, tasarlayarak, vahşice ve canavarca gerçekleştirmiştir. Maktülleri kafalarına sıkarak öldürmüştür. Kapıyı açsalardı başkalarını da öldürecekti. Suçu dosya kapsamında sabittir. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dediler. Kümür'ün avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme, Atılgan Kümür'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.